Активисты облили краской заместителя мэра Львова

Активисты сорвали работу исполкома из-за "квартирного вопроса"













Во Львове активисты, которые вчера блокировали работу сессии городского совета, сегодня сорвали заседание исполнительного комитета горсовета.

"Неизвестные ворвались в зал, где обычно проходят заседания исполнительного комитета, и не позволили проводить заседание. В адрес должностных лиц звучали угрозы и оскорбления", - сообщают в мэрии.

Заместителя мэра Львова по финансово-экономическим вопросам Геннадия Васькива, а также и.о. директора департамента "Администрация городского головы" Евгения Бойко облили краской.

Как оказалось, причиной конфликта между чиновниками ЛГС и атошниками стало скандальное выделение земельного участка в центре города, на ул. Карпинца, неизвестном застройщику для строительства коттеджей.

Также активистов интересовало, почему нескольким работникам горсовета выделили бесплатные квартиры, которые должны получить ветераны АТО.

Ко всему, они пообещали начать бессрочную акцию протеста под стенами Львовского горсовета.

Ранее в Черновцах средь бела дня, на улице, неизвестные облили внефракционного депутата Виктора Чумака кефиром и бросили в него яйцом.

А, недавно мы писали, что главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег:

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А недавно во Львове снесли семиэтажный самострой. Прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было.

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