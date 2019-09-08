Запад Украины терзает чума свиней: во Львовской области произошла очередная вспышка

Площадь одного из скотомогильников превысила два квадратных километра

Фото: REUTERS/Ryan Woo

На западе Украины продолжаются вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Так, на одном из предприятий Льововской области в начале сентября уничтожены 72,56 тыс. свиней. В конце августа также стало известно, что из-за АЧС во Львовской области были утилизированы почти 27 тысяч свиней.

Предприятие в Стрыйском районе обустроило девять котлованов для утилизации свиней. Общая площадь скотомогильника составила 2,04 кв. км, а в работах задействованы 232 человека и 30 единиц техники, передают "Украинские новости".

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Из-за проблем в регионе Беларусь уже ограничила ввоз свинины из Львовской области Украины. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Кроме этого, ранее под Днепром нашли туши свиней, зараженных африканской чумой. Закопали их посреди дороги. Местные говорят, скот здесь дохнет несколько лет подряд. Даже объявили карантин.Кто выбросил туши и не распространилась ли инфекция на соседние села – выясняли новости "Сегодня":

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