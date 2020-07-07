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Западная Украина еще не оправилась от наводнений: что происходит в пострадавших регионах (фото)

7 июля, 10:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подтопленными остаются пять населенных пунктов

На западе Украины, который неделями накрывали дожди, грозы и сильный ветер, спасатели продолжают бороться с последствиями масштабного наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Так, по состоянию на 7 июля подтопленными остаются:

  • 5 населенных пунктов в Черновицкой области;
  • 10 подвалов (в Ивано-Франковской области – 8, Тернопольской – 2);
  • 36 приусадебных участков (в Черновицкой области – 32, Тернопольской – 4).

Также в результате непогоды остаются разрушенными 202, 4 км автодорог: Ивано-Франковская – 201, Черновицкая – 1,4, Львовская – 0,08. Паводок снес 95 мостов: в Ивано-Франковской – 93, Львовской – 1 и Черновицкой – 1. Кроме того, повреждено 549 км автодорог и 213 мостов.

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С начала работ спасатели эвакуировали 721 человека, спасли – 478, отселили – 1 324 и перевезли через подтопленные участки дорог 2 565 человек.

Кроме того, в течении прошлых суток сотрудники ГСЧС откачали 4 тыс. 947 куб. воды, расчистили 403 м автодорог и 0,37 кс русел рек. А также доставили для населения 5 тонн питьевой воды.

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"Всего к работам на территории области привлечено 181 человек и 89 единиц техники. Оказание помощи людям продолжается", - говорится в сообщении.

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Напомним, Израиль выделил 500 тысяч гривен на помощь Украине с ликвидацией паводков в западных областях.

Кроме того, с последствиями наводнения на западе Украины поможет справиться и Европейский Союз – Брюссель активировал Механизм гражданской защиты.

Как бушевала стихия в Буковеле – смотрите видео:

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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