Западная Украина снова "тонула": непогода накрыла Волынь (фото)

После сильных дождей подтопило дома в разных районах области

В Волынской области после сильных дождей, которые шли на протяжении нескольких дней, вода подтопила домохозяйства в разных населенных пунктах этого региона.

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Об этом сообщили на официальном сайте областного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Так, подразделение пожарно-спасательной части города Камень-Каширский откачивали воду по улице Неродов, Ковельской, Цирской, Мелиораторов, Железнодорожной, Полесской, Пушкина, Доминиканской – всего по 11 адресам.

В городе Любомль спасатели откачали воду из жилого дома и приусадебного участка по улице Шевченко.

Всего за сутками подразделениями ГСЧС было откачено более 3100 кубометров воды.

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Кроме того, дежурным спасателям поселка Старая Выжва пришлось освобождать от поваленных деревьев проезжую часть дороги Ковель – Ратно, а в Локачах – разрезать поваленные ветви деревьев на дороге из Луцка во Владимир-Волынский.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее сильный ливень затопил Черкассы, улицы ушли под воду. В городе за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков.

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