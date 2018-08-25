Западную Украину опять будут терзать град и шквалы

В субботу, 25 августа, в западных областях Украины ожидаются грозы, местами будут терзать град и шквалы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ссылаясь на Укргидрометцентр.

По сообщению Укргидрометцентра, 25 августа в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении

Отметим, что на всей остальной территории облачно с прояснениями. Дни по прежнему будут оставаться жаркими, а вот ночью температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве так разбушевалась непогода, что по Крещатику текли реки, подземный торговый центр залило водой. Из-за мощнейшего ливня машины застревали посреди дороги, в центре города были сломаны каштаны и рекламные щиты.

Также сайт "Сегодня" уже писал о том, какой будет погода в конце августа. Жаркая летняя погода будет потихоньку покидать Украину, хотя на юге все еще продолжается пляжный сезон.

Также мы сообщали какой будет погода в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки. Осень обещает быть не очень приятной – серьезное похолодание может прийти в Украину довольно рано.