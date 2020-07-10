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Западу Украины снова грозят наводнения: спасатели сделали тревожное заявление

10 июля, 14:35

Руслан Ровик Руслан Ровик

Спасатели отметили вероятность подтопления отдельных районов

На ближайшие дни в западных областях Украины, которые недавно перенесли серьезное наводнение, ожидается серьезное ухудшение погоды – там пройдут сильные дожди, грозы и град.

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Об этом сообщили на официальном канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с учетом прогноза Укргидрометцентра.

"11 июля в большинстве западных областей днем грозы, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 метров в секунду. 12 июля значительные грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье – сильные дожди (ІІ уровень опасности)", – предупредили спасатели.

Также в ГСЧС заявили о том, что ожидается подъем уровня воды на реке Припять, который может привести к затоплению сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в населенных пунктах Ратновского района Волынской области.

Кроме того, "вечером 11 и на протяжении 12-13 июля на реках бассейна Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем воды на 0,3-1,3 м".

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"При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", – подчеркнули спасатели.

Напомним, ранее мы сообщали, что ГСЧС рекомендует украинцам воздержаться от походов в горы из-за погодных условий.

Также стоит напомнить о том, как жара может навредить здоровью – смотрите видео.

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Источник: Сегодня

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