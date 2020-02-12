Запихнул в рот одежду, чтобы не кричала: на Волыни 18-летний внук жестоко убил бабушку (видео)

Фото: UA.Волинь

В Волынской области произошло жуткое убийство – 18-летний парень задушил и поджег родную бабушку из-за денег. Об этом сообщает "Суспільне Волинь".

Семейная трагедия случилась в селе Холонов Гороховского района.

"Он сначала совершил разбойное нападение, говорил: давай деньги, давай деньги, как он рассказывает. Она отказывалась, он начал наносить ей телесные повреждения, в ходе чего засунул в ротовую полость часть одежды, которая находилась у постели, чтобы она не кричала и не привлекла внимание других жителей села. После этого руками задавил шею, задушив ее", – рассказал заместитель начальника следственного управления полиции Волыни Александр Лукьянчук.

Увидев, что натворил, юноша решил замести следы. Парень поджег дом бабушки и сбежал. Тело пожилой женщины в задымленной комнате нашла ее племянница. Отец подозреваемого Назара Николай Дидицький рассказал, что в тот день он был на заработках в Польше, но за несколько часов до убийства говорил с сыном по телефону.

"Он пришел домой, здесь его дом. Он был на дне рождения. Я из Польши в тот вечер к нему еще звонил. Я говорю, ты проведай бабу, уже сколько дома не был", – вспоминает Николай.

По словам родственников, погибшая год назад похоронила дочь. Она собирала деньги на дорогой памятник. Ее внук знал, что в доме есть деньги. По информации следствия, парень вынес из дома 3000 злотых.

Кроме того, известно, что Назар ни был родным сыном Николая. Мальчика усыновили, когда ему был год и он рос единственным ребенком в семье.

"Никаких проблем с ним не было. После того, как узнал, что наш не родной сын, он поменялся, как черт в него вселился. Начал компании заводить, домой не появляться, воровать время от времени, но ему все сходило с рук", – отметил Николай.

После убийства юноша сбежал в Луцк, а оттуда на автобусе пытался уехать в Ровно. На полпути его поймали копы. Юноше объявили о подозрении – ему грозит пожизненное лишение свободы.

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