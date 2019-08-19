Запрет русскоязычного "культпродукта" во Львовской области признан законным

Постановление Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию

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Верховный суд Украины признал законным запрет на русскоязычный культурный продукт во Львовской области.

Таким образом, в своем постановлении от 15 августа ВСУ отклонил кассационную жалобу общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор – право народа" и удовлетворил жалобу Львовского областного совета на решение суда низшей инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Напомним, в сентябре прошлого года Львовский облсовет принял решение "установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в каких-либо формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины".

Депутаты также рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Как мы уже писали, после этого использование русскоязычного культурного продукта запретили также и в ряде других областей, в том числе Тернопольской.

Помимо того, к концу года депутаты Волынского облсовета установили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

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