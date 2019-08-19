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Запрет русскоязычного "культпродукта" во Львовской области признан законным

19 августа, 19:47

Постановление Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию

/ Фото: pexels.com

Верховный суд Украины признал законным запрет на русскоязычный культурный продукт во Львовской области.

Таким образом, в своем постановлении от 15 августа ВСУ отклонил кассационную жалобу общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор – право народа" и удовлетворил жалобу Львовского областного совета на решение суда низшей инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Напомним, в сентябре прошлого года Львовский облсовет принял решение "установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в каких-либо формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины".

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Депутаты также рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Как мы уже писали, после этого использование русскоязычного культурного продукта запретили также и в ряде других  областей, в том числе Тернопольской.

Помимо того, к концу года депутаты Волынского облсовета установили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

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Источник: УНИАН

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