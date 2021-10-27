Зарабатывали 150 тыс. грн в день: в Ивано-Франковской области "накрыли" публичный дом

В селе Яблоница Ивано-Франковской области полиция разоблачила публичный дом. Организатором стала 30-летняя жительница Львовской области.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
Детали
Как стало известно, интимные услуги предоставляли несколько девушек от 18 до 30 лет. Это жители Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.
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Отмечается, что девушек вербовали, пользуясь их уязвимым материальным положением.
Стоимость услуг и доход
Суточный доход от преступной деятельности составил около 150 тысяч гривен, а стоимость услуг — от 2000 до 10 тысяч гривен в час.
Что грозит организатору незаконного бизнеса?
В полиции рассказали, что организатору грозит наказание до пяти лет лишения свободы. На данный момент ей сообщили о подозрении.