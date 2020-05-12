Заразились дети: в интернате на Закарпатье произошла вспышка коронавируса

Одним из очагов вспышки коронавирусной инфекции в Закарпатской области стала Перечинская школа-интернат. Тут вирус подхватили 13 детей, сообщает местное издание Mukachevo.net.

Сейчас в интернате находятся 80 сирот. Как рассказали в департаменте здравоохранения местной ОГА, у почти всех воспитанников взяли пробы на коронавирус. Сейчас детей госпитализировали в областную детскую больницу и за ними наблюдают медики. Чтобы избежать распространения инфекции, их изолировали.

Кроме того, из-за вспышки COVID-19 в интернате против его руководства возбудили уголовное дело. Им инкриминируют "нарушение санитарных правил и норм, которые привели к инфекционным заболеваниям".

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Отметим, что коронавирусная инфекция продолжает охватывать Украину. COVID-19 в стране уже подтвердили у 16 023 человек. Вирус уже унес жизни 425 украинцев, 23 из них – медработники. Вылечить от опасного недуга удалось 3373 зараженных, в том числе и 858 медиков.

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