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Шестеро на одного. Ветерана АТО, защитившего свою мать, обвинили в убийстве

5 мая, 20:33

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Шестеро человек вломились в дом ветерана АТО – парень, защищая себя и мать, смертельно ранил одного из них, теперь его обвиняют в убийстве – подробности

В селе Глещава Тернопольской области 24-летний парень, который служил в АТО, смертельно травмировал одного из шести нападающих, которые пришли к нему домой после словесной перепалки на дискотеке.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 2 мая около полуночи парень, защищаясь от нападения шестерых выпивших сверстников, случайно ножом травмировал одного из них. Пострадавший умер от потери крови.

По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки.

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В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось парням и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, убежал домой и закрылся.

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Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили двери. В доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее.

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О незваных гостях сообщил на линию "102" и после этого вышел к дебоширам с ножом. Когда началась потасовка, молодой человек случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемый в содеянном признался. На момент драки он был трезв.

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Парню инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны, ему объявили подозрение согласно статье 118 УКУ. Суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Ранее мы сообщали, что в Одессе работники охранной фирмы избили ветерана АТО.

Также напомним, в Киеве жестоко убили ветерана АТО.

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