Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Застрелил и поджег: подробности гибели адвоката и его жены на Прикарпатье

28 мая, 12:52

На месте трагедии была обнаружена предсмертная записка

Фото: Нацполиция

Стали известны подробности трагедии в городе Коломыя, что на Прикарпатье. Известно, что в доме, где возник пожар, были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

"В понедельник, 27 мая в 19:56 к спасателям и полиции поступило сообщение о пожаре жилого дома в Коломые. Во время ликвидации пожара на втором этаже здания спасатели обнаружили тело женщины, а на первом – тело мужчины. У обоих обнаружены огнестрельное ранение грудной клетки", – сообщают в полиции.

Правоохранители установили, что погибли супруги из Коломыи: 56-летняя женщина и 54-летний мужчина. Возле мужчины нашли обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. Установлено, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес смерть своей жене, выстрелив в нее из ружья. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте. Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил жизнь самоубийством – застрелился. В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой человек просит прощения у родных за содеянное.

По фактам умышленного убийства и незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство. .

Ранее сообщалось, что известного местного мецената и адвоката Михаила Петрива с женой нашли мертвыми, а их дом на улице Пушкина, подожгли.

Также мы писали, что в городе Дубно Ровенской области произошла стрельба. Адвокат Вита Шаблий была застрелена в упор, ее муж – бывший начальник УМВД Ровенской области Вячеслав Чайка – получил три пулевых ранения и был госпитализирован. Причастным к преступлению мог оказался сын Чайки от его первого брака Игорь, один из прокуроров в Тернопольской области. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожар, убийство, коломыя, Прикарпатье Ивано-Франковск

Вы сейчас просматриваете новость " Застрелил и поджег: подробности гибели адвоката и его жены на Прикарпатье". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Серьезный пожар в Одессе: сгорел склад мебели

Сегодня, 12:37

С огнем боролись всю ночь

Горе-родители убили ребенка в Житомирской области

Сегодня, 11:06

Преступлению невольно поспособствовали "горе-активисты"

Бунт в одесской колонии: спасатели рассказали о масштабном пожаре

Сегодня, 11:26

Во время беспорядков в колонии площадь пожара составила 400 квадратных метров

В Киеве дали пожизненный срок мужчине за убийство военного

Вчера, 15:51

Также преступник ради наживы ранил таксиста

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

В Крыму недовольны оставленными на полуострове украинскими МиГ-29

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Когда у человека наступает старость

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Бойцы ВСУ на передовой объяснили, чего ждут от Зеленского

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь