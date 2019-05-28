Застрелил и поджег: подробности гибели адвоката и его жены на Прикарпатье

На месте трагедии была обнаружена предсмертная записка

Фото: Нацполиция

Стали известны подробности трагедии в городе Коломыя, что на Прикарпатье. Известно, что в доме, где возник пожар, были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

"В понедельник, 27 мая в 19:56 к спасателям и полиции поступило сообщение о пожаре жилого дома в Коломые. Во время ликвидации пожара на втором этаже здания спасатели обнаружили тело женщины, а на первом – тело мужчины. У обоих обнаружены огнестрельное ранение грудной клетки", – сообщают в полиции.

Правоохранители установили, что погибли супруги из Коломыи: 56-летняя женщина и 54-летний мужчина. Возле мужчины нашли обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. Установлено, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес смерть своей жене, выстрелив в нее из ружья. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте. Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил жизнь самоубийством – застрелился. В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой человек просит прощения у родных за содеянное.

По фактам умышленного убийства и незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство. .

Ранее сообщалось, что известного местного мецената и адвоката Михаила Петрива с женой нашли мертвыми, а их дом на улице Пушкина, подожгли.

Также мы писали, что в городе Дубно Ровенской области произошла стрельба. Адвокат Вита Шаблий была застрелена в упор, ее муж – бывший начальник УМВД Ровенской области Вячеслав Чайка – получил три пулевых ранения и был госпитализирован. Причастным к преступлению мог оказался сын Чайки от его первого брака Игорь, один из прокуроров в Тернопольской области.

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