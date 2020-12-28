Зажало между деталями под капотом: во Львовской области спасли кота из авто (видео)

К счастью, животное не пострадало

В городе Червоноград Львовской области работники ГСЧС спасли кота, которого зажало ремнем генератора в автомобиле. Он не мог самостоятельно выбраться.

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Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Так, утром 28 декабря спасателям сообщили, что ул. Бандеры под капотом машины Opel Vivar находится кот. Водитель объяснил, что завел авто и сразу услышал шум и крики кота. Оказалось, животное пробралось под капот, а когда запустился двигатель, его затянуло под ремень.

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Спасатели пытались вытащить животное, но ремень сильно зажал кота. Чтобы извлечь пушистого, деталь пришлось разрезать.

С котом сейчас все хорошо, он не пострадал.

Видео: ГСЧС

В ГСЧС призывают водителей чаще смотреть под капоты своих автомобилей, ведь там в поиске теплого места могут оказаться четверолапые.

Напомним, ранее в Киеве спасли котенка из замурованного подвала.

Кроме того, мы рассказывали, как в Днепре волонтеры спасли верблюда, которого хотели скормить львам. Животного доставили из частного развлекательного комплекса в приют в очень плохом состоянии.

Видео: Сегодня

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