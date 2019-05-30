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Зеленский дал поручение начальнику Генштаба из-за падения Ми-8

30 мая, 08:54

В результате авиакатастрофы погибли четверо членов экипажа

Фото УНИАН
Фото УНИАН.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Об этом он сообщил в своем твиттере.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчак взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал он. 

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. 

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся.  В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. 

Как мы писали ранее, не так давно в городе Чугуеве Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Тег крушение, катастрофа, вертолет, военные, ми-8, ровенская область

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