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Зеленский передал соболезнования семьям погибших от наводнения на Западной Украине

24 мая, 17:47

По словам Зеленского, он сам – отец и понимает, какое это горе

Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский передал слова поддержки семье школьника Сергея Церуша, погибшего в поселке Воловец Закарпатской области. Тело мальчика спасатели обнаружили сегодня. Накануне он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его унесло течение.

"Я сам отец и понимаю, какое это горе для семьи. Сочувствую родителям", – сказал Зеленский.

Также глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью Бориса Когуча из Ивано-Франковской области. 20 мая 62-летний мужчина поскользнулся, расчищая канализацию к реке, упал в воду и исчез. Его тело нашли в Калуше, в реке Млынивка.

Как сообщается на сайте АП, ранее Зеленский  имел разговор с руководителями областей, пострадавших от наводнения: и.о. главы  Закарпатской ОГА Ярославом Галасом, председателем Ивано-Франковской ОГА Олегом Гончаруком и  руководителем  ГСЧС Украины Николаем Чечеткиным.

Напомним, вчера, 23 мая, около 13:00 на ул. Карпатской в поселке Воловец, недалеко от учебного заведения, в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения.


Ранее сообщалось, что за прошлые дни на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

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Тег Закарпатье, ребенок, потоп, жертвы, наводнение, Зеленский

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