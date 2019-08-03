Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Зеленский посетил Трускавец: появилось видео

Сегодня, 14:34

Президент поучаствовал в совещании по вопросам медицинского туризма

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Зеленский посетил Трускавец: появилось видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Запад Президент поучаствовал в совещании по вопросам медицинского туризма

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Трускавец и посетил совещание по вопросам медицинского туризма.

В совещании вместе с президентом участвовали глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук и председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.

Реклама

В тренде
Зеленский не держится за власть, а Порошенко признал ошибки: главные заявления недели
Фото: Getty Images

Кроме того, во время визита Глава государства заявил, что необходимо составить список стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, и обратиться МИД, чтобы там рассмотрели вопрос об отмене визового режима для этих государств.

"Особо это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и ощущают эти преграды в пересечении границы", – отметил Зеленский.

Напомним, депутаты партии "Слуга народа" в Трускавце проходят обучение. Будущие народные избранники пройдут недельный курс в политической и экономической сфере. А тем временем в соцсетях их уже полным ходом "троллят" нардепов. Сайт "Сегодня" собрал подборку высказываний пользователей сети.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

депутаты Зеленский трускавец совещание Львовская область

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В центре Львова спасали кота –
В центре Львова спасали кота – "альпиниста"Запад

Новости партнеров

Free Epic Online Strategy Game With Vikings!
Free Epic Online Strategy Game With Vikings!
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
Нашлись странные исторические фото
Нашлись странные исторические фото
Грустная судьба чудесных советских актрис
Грустная судьба чудесных советских актрис
Скандальная "ВИА Гра": вот что скрывало закулисье
Скандальная "ВИА Гра": вот что скрывало закулисье