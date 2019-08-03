Зеленский посетил Трускавец: появилось видео

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Трускавец и посетил совещание по вопросам медицинского туризма.
В совещании вместе с президентом участвовали глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук и председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.
Кроме того, во время визита Глава государства заявил, что необходимо составить список стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, и обратиться МИД, чтобы там рассмотрели вопрос об отмене визового режима для этих государств.
"Особо это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и ощущают эти преграды в пересечении границы", – отметил Зеленский.
Напомним, депутаты партии "Слуга народа" в Трускавце проходят обучение. Будущие народные избранники пройдут недельный курс в политической и экономической сфере. А тем временем в соцсетях их уже полным ходом "троллят" нардепов. Сайт "Сегодня" собрал подборку высказываний пользователей сети.
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