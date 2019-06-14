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Зеленский предложил львовянам обсудить кандидатов на пост губернатора

14 июня, 19:47

Президент рассказал о троих кандидатах на пост главы Львовской ОГА

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области обсудить троих претендентов на пост председателя областной государственной администрации. Соответствующая запись появилась в его Facebook.

"Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность председателя Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и нравственных качествах? Да и вообще – кто вам больше нравится?" – написал он.

В списке претендентов на пост Зеленский упомянул такие кандидатуры:

1. Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".

2. Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".

3. Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Напомним, недавно Кабинет министров одобрил был только отставку 13 губернаторов и подал соответствующее представление на их увольнение президента. Однако, как заявляла пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, Зеленский требует увольнения всех губернаторов.

Как сообщали новости "Сегодня", один из чиновников губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку и объяснил, почему уходят некоторых главы ОГА. Он сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины. Пятый глава государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко перестал быть президентом 21 мая.


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Тег губернатор, Зеленский, львовская область, Львовская ОГА

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Сегодня

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