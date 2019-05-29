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Зеленский прибыл во Львов: президента сопровождают три бронированных авто

29 мая, 18:45

Глава государства посетит шахту "Лесная" госкомпании "Львовуголь", где погибли горняки

Фото: Twitter

Сегодня, 29 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в Львовский аэропорт. Как сообщил в Facebook очевидец Виталий Кудырко, в сопровождении президента были три бронированные машины.

Ранее сообщалось, что Зеленский поедет во Львовскую область на обвалившуюся шахту, где погибли шахтеры. В пресс-службе главы государства сообщили, что  глава государства посетит сегодня шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь".


Как сообщалось, полиция открыла уголовное производство по факту обвала на шахте во Львовской области по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также мы писали, что стали известны имена погибших горняков во Львовской области. В свою очередь Главное управление Гоструда создает комиссию для специального расследования аварии. 

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Тег аэропорт, Львов, шахта, Зеленский

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