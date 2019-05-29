Зеленский прибыл во Львов: президента сопровождают три бронированных авто

Глава государства посетит шахту "Лесная" госкомпании "Львовуголь", где погибли горняки

Фото: Twitter

Сегодня, 29 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в Львовский аэропорт. Как сообщил в Facebook очевидец Виталий Кудырко, в сопровождении президента были три бронированные машины.

Ранее сообщалось, что Зеленский поедет во Львовскую область на обвалившуюся шахту, где погибли шахтеры. В пресс-службе главы государства сообщили, что глава государства посетит сегодня шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь".

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Как сообщалось, полиция открыла уголовное производство по факту обвала на шахте во Львовской области по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также мы писали, что стали известны имена погибших горняков во Львовской области. В свою очередь Главное управление Гоструда создает комиссию для специального расследования аварии.

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