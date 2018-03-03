Жан Рено на съемках в украинских Карпатах: чем поразили и что не понравилось "киллеру"

На Закарпатье продолжаются съемки фильма "Последний шаг" при участиии знаменитого француза Жана Рено. Продюсеры фильма Олег Герман и Олиас Барко рассказали, что, несмотря на сильные морозы, актеры снимают на фоне заснеженных Карпат историю об одиноком киллере. Продюсеры едва успевают отбивать Рено от сторонников – местные жители и карпатские туристы пробираются к отелю и ресторанам, чтобы взять автограф и сделать селфи со звездой. Если удается пробраться к нему сквозь охрану, Жан Рено в автографе не отказывает. Он в восторге от красоты украинских Карпат, а также – от профессионализма наших киношников. Об этом сообщает Укринформ.

СИНЕВИР – ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЭТОГО ФИЛЬМА

- Съемки в Карпатах еще продолжаются. Несмотря на сильные морозы – температура опускается ниже 20 градусов, это сказывается, потому что в Карпатах по плану мы отрабатываем экстерьерные съемки, потом в Киеве будем снимать в павильонах", – рассказывает продюсер Олег Герман, – Даже в таких экстремальных условиях на Синевире актерам и съемочной группе хорошо работается. Хотя сегодня вот отогревали руки замерзшей во время съемок Саре Линд. А вот Жан Рено, в частности, в восторге от красоты заснеженных Карпат и самого уникального горного озера. По его словам, Синевир – это идеальное место для сценария этого фильма, – цитирует кинозвезду господин Герман.

По сюжету, Рено в этом фильме играет известного киллера "в отставке", который скрывается на берегу маленького отдаленного озера в Канаде. Здесь он встречает девушку, которая получила травму после неудачного катания на мотосанках, он дает ей убежище в своем шале. Получается, что человек, который всю жизнь убивал, в первый раз спасает жизнь.

НЕ КАЖДЫЙ ЖЕ ДЕНЬ В КАРПАТЫ ЖАН РЕНО ПРИЕЗЖАЕТ!

Приезд Жана Рено в Карпаты быстро стал сенсацией, и конечно, звезду ловят в самых неожиданных местах, чтобы сделать селфи или взять автограф, или просто понаблюдать за съемками. Ну, понятное дело – не каждый же день Жан Рено в Карпаты приезжает в кино сниматься!

-На территорию, где мы работаем, фаны умудряются проникать под видом туристов, или просто любыми способами пытаются пробраться к Жану Рено – в отель, где живет съемочная группа, в рестораны, куда ходят обедать и ужинать, – говорит Олег Герман. – Мы его, конечно, от таких посторонних контактов оберегаем, как можем – все-таки человек в весьма почтенном возрасте – в этом году Жану Рено исполняется 70. Но если фаны таки к нему пробираются, актер с радостью дает автографы. Нескольким поклонникам творчества Рено удалось даже сделать селфи с ним на память.

Впрочем, украинский продюсер фильма Олег Герман рассказывает, что у поклонников еще будет возможность пообщаться со звездой в Киеве – согласно контракту, в столице предусмотрена пресс-конференция актеров, режиссеров и продюсеров фильма.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УКРАИНСКИХ КИНОШНИКОВ РЕНО ВПЕЧАТЛИЛ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРАСОТА ГОР

– Нам, киношникам и продюсерам, кстати, запомнилась фраза Жана Рено о том, что профессионализм украинской команды на съемочной площадке звезду впечатлил больше, чем красота Карпат, – говорит Олег Герман. – Приятно, когда твою работу уважают и хорошо оценивают. Это еще раз говорит о том, что украинское кино – это довольно высокий профессиональный уровень.

Также известно, Жан Рено живет в гостинице в европейском номере, местная еда ему не слишком понравилась – отдает предпочтение европейской кухне.

Ранее сообщалось, что на закарпатском озере Синевир стартовали съемки украино-французского фильма "Последний шаг" со звездным Жаном Рено в главной роли. фильм "Последний шаг", где Жан Рено исполняет главную роль, является заключительным в его актерской карьере, поскольку 69-летний объявил о том, что более не будет сниматься в фильмах. Выход данной кинокартины запланирован на 2019 год.

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