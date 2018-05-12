Жаркий май во Львовской области: уже поспела черешня

Местные уверяют, что теперь в этом регионе можно выращивать арбузы, базилик и даже баклажаны, но им мешают "колорады"

Во Львовской области, в связи с нежданным потеплением, и вероятно, сменой климата, местные огородники не нарадуются своим "успехам". В первой декаде мая уже поспевает черешня, на грядках "созрела" ароматная руккола, на очереди – ранняя клубника и другие вкусности.

"Раньше мы едва могли вырастить огурцы, но теперь у меня на огороде созревают арбузы, как футбольные мячи, болгарский перец, паприка, базилик и другие пряности. Вот только баклажаны никак не могут вырасти – их в самом "зародыше", начинаяя с маленьких ростков, съедают колорадские жуки", – рассказал нашему сайту львовянин Роман Бандурка.

При этом мужчина уверяет, что для усиления урожайности никаких парников или химических удобрений, кроме полива обычной водой, не применяет. На огород приезжает только по выходным, и за какими растениями успеет поухаживать – то и будет.

"Вот недавно посадил абрикос и персик. Потому, очень надеюсь, что они тоже скоро начнут плодоносить", – добавляет Роман.

Ранее мы писали, что экзотические растения в обычной теплице выращивает житель Ровенской области. Мужчина собирает урожай бананов, манго и даже кофе. А чтобы росло лучше – включает для них музыку. В свою очередь биологи говорят, что экзотические фрукты можно вырастить даже в сильные морозы. Главное условие – постоянное отопление.

А житель Буковины Иван Галип вырастил тропический сад и угощает диковинными фруктами всех желающих. Самым большим достижением садовод называет собственноручно выращенные бананы. У него их шесть видов. Одно дерево за сезон может давать до 70 кг плодов.