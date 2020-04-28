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"Ждать уже недолго": львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз по коронавирусу

28 апреля, 13:08

Руслан Ровик

Медик подчеркнул необходимость строго придерживаться карантина

За минувшую неделю по сравнению с предыдущей в больницах сократилось число госпитализированных пациентов с коронавирусом, что дает повод для оптимистичных прогнозов и рассчитывать на скорую отмену карантина.

Об этом заявил главврач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко, сообщает Galinfo.

"Если сравнивать с минувшей неделей, то мы наблюдаем незначительное уменьшение числа поступления пациентов. Нам нужно дождаться окончания текущей недели, если такая тенденция будет сохраняться, то тогда можно будет посмотреть и на математическую модель достижения пика, и на реальную, что происходит у нас", – сказал он.

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По словам врача, такая же ситуация – по всей Украине.

В то же время, медик напомнил о необходимости строго придерживаться карантина, чтобы избежать "второй волны" распространения заболевания.

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"Если брать страны Европы, то мы видели, что на фоне тенденции уменьшения случаев снова был прыжок с увеличением числа больных, потому стоит ждать. Ограничения, учитывая практику Китая, США и Европы, на сегодня остаются единственной оправданной мерой, которая позволяет разграничить разные слои населения и достигнуть уменьшения числа больных COVID-19", - подчеркнул он.

Медик акцентировал внимание на том, что карантин не может продолжаться вечно, и потому "нужно просто дождаться".

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"Я бы советовал придерживаться карантина и оставаться дома. Думаю, что ждать уже не долго, но стоит быть сознательным и ждать дома", – резюмировал Федоренко.

Напомним, что ранее, карантин в Украине был продлен до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но определенные ограничения могут продолжаться еще два года.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Львов карантин коронавирус заболеваемость

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