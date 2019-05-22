Женщина полгода прятала труп матери ради получения ее пенсии
Злоумышленницу доставили в районный отдел полиции
В Черновицкой области полицейские задержали женщину, которая вместе со своим сожителем более пяти месяцев держала в подвале тело родной матери с целью получения ее пенсии.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, это произошло в селе Мытков Заставновского района.
По информации полиции, женщина умерла еще 2 января. В то же время работники сельского совета в апреле этого года обратились в полицию с сообщением о том, что давно не видели эту жительницу села. Позже правоохранители объявили ее в розыск.
"Ее дочь имела доверенность на получение пенсии. Сегодня она пришла снова за деньгами. Полицейские, имея информацию, что дочь знает о местонахождении разыскиваемой, вместе с ней пришли в дом матери. Здесь она и призналась, что в подвале находится тело умершей", – сообщили в пресс-службе.
В полиции добавили, что правоохранители сегодня доставили злоумышленницу в районный отдел полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.
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Напомним, на детской площадке в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, врачи подозревают, что молодой человек умер от передозировки.
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А летом на рынке в Одессе нашли мертвого мужчину. Вероятнее всего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
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