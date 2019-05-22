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Женщина полгода прятала труп матери ради получения ее пенсии

22 мая, 00:59

Злоумышленницу доставили в районный отдел полиции


В Черновицкой области полицейские задержали женщину, которая вместе со своим сожителем более пяти месяцев держала в подвале тело родной матери с целью получения ее пенсии.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, это произошло в селе Мытков Заставновского района.

По информации полиции, женщина умерла еще 2 января. В то же время работники сельского совета в апреле этого года обратились в полицию с сообщением о том, что давно не видели эту жительницу села. Позже правоохранители объявили ее в розыск.

"Ее дочь имела доверенность на получение пенсии. Сегодня она пришла снова за деньгами. Полицейские, имея информацию, что дочь знает о местонахождении разыскиваемой, вместе с ней пришли в дом матери. Здесь она и призналась, что в подвале находится тело умершей", – сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что правоохранители сегодня доставили злоумышленницу в районный отдел полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Одессе на территории одного из частных домов на Французском бульваре обнаружили останки бездомного мужчины, которого убили два года назад. В полиции уже заявили, что задержали одного из подозреваемых.

Напомним, на детской площадке в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, врачи подозревают, что молодой человек умер от передозировки.

Также мы писали, что в Днепре в частном доме нашли окровавленное тело мужчины. Жуткую находку обнаружили в Амур-Нижнеднепровском районе города.

А летом на рынке в Одессе нашли мертвого мужчину. Вероятнее всего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Смотрите видео: В Виннице мужчина забетонировал в подвале тело знакомой:

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