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Женщина пыталась незаконно вывезти ребенка за границу

29 июня, 15:51

Ее задержали пограничники на пункте пропуска "Черновцы-авиа"

Ребенок раздал соседям заначку родителей
Ребенок раздал соседям заначку родителей. Фото: Pixabay

На пункте пропуска пограничники задержали женщину, которая пыталась незаконно вывезти ребенка из Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

По информации пограничников, через пункт пропуска "Черновцы-авиа" на выезд из Украины направлялась женщина со своим сыном 2009 года рождения. На паспортный контроль женщина предоставила документы на вывоз ребенка с поддельной печатью.

Правоохранители проинформировали работников Нацполиции о признаках возможного уголовного преступления. Мать вместе с ребенком вынуждены были остаться на территории Украины.

"Государственная пограничная служба Украины напоминает, если ваш ребенок выезжает за границу без родителей, или в сопровождении только одного из них, при пересечении границы обязательно нужно иметь соответствующий нотариально заверенный разрешение родителей (другого родителя, который не выезжает с ребенком). Для оформления такого документа нужно обратиться к любому украинскому нотариусу, или же, если родители находятся за рубежом, консульские учреждения Украины", – пишут в сообщении Госпогранслужбы.

Напомним, ранее пограничники зафиксировали два случая, когда детей пытались незаконно вывезти за границу. ​​Вывезти детей пытались их мамы, которые для проверки документов на детей 2 и 4 лет, предоставили пограничникам поручения на их выезд за границу с признаками подделки.

Кроме этого, на границе с Румынией стражи границы задержали женщину, которая пыталась вывезти свою дочку по поддельным документам. Пограничники говорят, что подобные случаи фиксируются ежедневно – документы либо фальсифицированы, либо не оформлены как следует.

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Тег ребенок, сын, пограничник, пункт пропуска, паспортный контроль

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Источник:

ГПСУ

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