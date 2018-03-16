Во Львовской области женщина ушла под землю на своем подворье

40 минут сельчанка звала на помощь, пока не услышали соседи

В селе Подгорцы Львовской области хозяйка провалилась в четырехметровую пропасть, которая образовалось прямо у нее под ногами.

Женщина 40 минут звала на помощь, пока ее не услышали соседи, которые и вызвали спасателей. Те спустились за потерпевшей по лестнице и подняли на поверхность спасательной косынкой.

У женщины сломано плечо. Предварительно, яма образовалась из-за подмыва почвы – неподалеку находится колодец.

Ранее мы писали, что 100 метров дороги провалилось в Кременчуге Полтавской области из-за прорыва канализации. Авария произошла под землей, в системе водоотвода. Грунт и камни полетели прямо в коллектор. Из-за сильного потока коммунальщикам пришлось перекрыть проезжую часть и ограничить проход пешеходам.

Напомним, в Харькове из-за аварии на канализационном коллекторе возник провал глубиной в 30 метров – в яму "ушли" несколько деревьев и часть дома. При этом в Харькове такая масштабная авария происходит уже не впервые, а на ее ликвидацию уйдет несколько месяцев.

Напомним, ранее в центре Одессы прямо посреди улицы провалился асфальт.

Также мы сообщали о грузовике, который ушел под землю в Полтавской области.

Кроме того, мы писали, что в Киеве прорвало трубу и затопило ул. Ольжича, после этого возле места прорыва припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю. На месте прорыва трубы бил фонтан из воды.