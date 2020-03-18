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Женщина в Черновцах умерла не из-за коронавируса – глава ОГА

18 марта, 09:36

Татьяна Власенко

В области уже 10 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19

Смерть 33-летней женщины в Черновцах не связана с коронавирусной инфекцией. Об этом в своем видеообращении на Facebook заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"К сожалению, она (смерть, – Ред.) случилась в этом отделении. Но по мнению врачей, специалистов, эта смерть связана с сопутствующими диагнозами и заболеваниями", – сказал Осачук.

Он отметил, что в области вчера, 17 марта, было подтверждено еще 6 случаев коронавируса. Теперь их уже 10.

Состояние всех инфицированных стабильное, осложнений у них нет.

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Также Осачук отметил, что самый действенный способ избежать инфицирования коронавирусом – ограничение контактов и самоизоляция.

Напомним, ранее мать умершей 33-летней Татьяны Людмила Пацалюк рассказала, сиротами остались двое ее внуков.

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"У нее была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 ее прооперировали в Киеве успешно, в последнее время чувствовала себя нормально", – рассказала мать умершей.

Женщина считает, что ее дочь можно было спасти.

От том, какие меры принимают власти украинских городов, чтобы не допустить распространения коронавируса – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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