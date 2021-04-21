В Тернополе медики скорой тащили за ноги из лифта и бросали на бетон пациентку с COVID-19 (видео)

Камеру в лифте тернопольской многоэтажки установили для порядка и безопасности, никто и не подозревал, что видео шокирует весь город

В Тернополе разгорелся скандал из-за транспортировки тяжелой пациентки с коронавирусом. В сеть попало видео, как бригада медиков тащит больную за ноги и бросает в лифт.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин, родственники возмущены такими действиями медицинских работников. Кроме того, соседи пожаловались, что после того, как забрали инфицированную, специалисты не провели дезинфекцию.

На кадрах видно, как открывается дверь лифта, на полу на носилках лежит женщина. Сначала дверь закрывается без пассажиров. Во время второй попытки носилки убрали. Двое человек в специальных защитных костюмах пытаются затянуть пациентку в кабину. Места очень мало, так что дверью едва не зажало ее ноги. Потом из лифта женщину потащили за ноги.

Видео: Сегодня

43-летнюю Зоряну Зиньковскую довезли до больницы. Но, к сожалению, спустя семь дней лечения она скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как рассказал супруг погибшей Василий Зиньковский, в ту ночь женщина стала задыхаться. Их дочь вызвала скорую. Люди в спецкостюмах не могли самостоятельно транспортировать больную, на помощь пришла неизвестная девушка, она была без защиты.

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"Я только видела, что она лежала. Она лежала и стонала, очень стонала", – вспоминает соседка Людмила Левинец.

Погибшая также ударилась головой об бетон, рассказывает вдовец.

В свою очередь заместитель генерального директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Тернопольского облсовета Татьяна Сухарская уверяет, что бригада делала все по протоколу.

После скандала с видео она изучила ситуацию. Расспросила коллег, и вины работников "ковидной бригады" не видит. Говорит, спешили, чтобы спасти пациентку.

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Кроме того, жители дома, когда увидели "ковидную бригаду", обратились на горячую линию, чтобы в подъезде согласно протоколу провели дезинфекцию. Однако людям ответили, что выходной и никто не приедет.

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Лифт и лестницу раствором хлора обрабатывал председатель ОСМД. Это тоже есть на видео.

Родные умершей не требуют компенсации, им хватило огласке в Сети. Говорят, так медики во второй раз не сделают.

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