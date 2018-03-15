Жесткое ДТП на трассе Киев – Чоп: большегрузную фуру разорвало на части

На трассе Киев – Чоп столкнулись две тяжелые фуры: Renault, под управлением 33-летнего жителя Хмельницкого, и DAF, за рулем которой находился 56-летний водитель из Житомирской области. Авария произошла в селе Малые Подлески, Жовковского района, 14 марта около 23.10 ночи.

"Вследствие ДТП госпитализирован водитель Renault с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом лобной кости, ссадины лица", а также его пассажир, 38-летний житель Хмельницкого с диагнозом "закрытый перелом костей правой голени, открытая черепно-мозговая травма", – сообщает львовская полиция.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Киеве произошло массовое ДТП с пострадавшими и погоней. На глазах патрульных водитель фуры Iveco врезался в Volkswagen и Toyota. После столкновения, как сообщается, водитель фуры пытался скрыться с места аварии. Его задержала полиция. По предварительным данным, мужчина, вероятно, был пьян.

А в Германии фура с украинскими номерами и украинским водителем протаранила полицейский автомобиль, погибла женщина-полицейский, еще два сотрудника органов получили тяжелые ранения.

Также в Запорожье фура устроила аварию на железной дороге.