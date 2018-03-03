Жестокая погода: пять жителей Галичины обморозились до больничной койки
Состояние каждого из пострадавших – средней степени тяжести
Во Львовской области за одни сутки пять человек попали в медучреждения с обморожением. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
"В анестезиологическое отделение Самборской ЦРБ был госпитализирован житель с. Хлопчицы, 1978 года рождения, с диагнозом – общее переохлаждение, обморожение нижних и верхних конечностей", – говорится в сообщении.
Также в Жовковскую районную больницу был госпитализирован 33-летний житель с. Большие Передремихи, с обморожением пальцев обеих рук.
В районную больницу города Мостиска госпитализировали 64 -летнего жителя Арламова Воля, 1954 года рождения, с диагнозом общее переохлаждение тела.
А в Каменке – Бугской в районную больницу доставили 38-летнего жителя с. Колоденцы с обморожением верхних конечностей и 58-летнего жителя с. Забужжя, с диагнозом "общее переохлаждение тела".
Состояние всех пяти пострадавших – средней степени тяжести.
Напомним, недавно во Львове, на небольшом озере возле бывшего домостроительного комбината, под лед провалились два мальчика 10 и 11 лет. Одному удалось спастись, тело второго из воды достали водолазы.
А в селе Лисятичи Стрыйского района Львовской области местные жители нашли мертвым 42-летнего односельчанина. Предварительная причина гибели – переохлаждение.
Ранее сообщалось, что в селе Збруи Бродовского района Львовской области у местной часовни нашли тело 69-летнего мужчины.В полицию о смерти пенсионера сообщила его 35-летняя дочь. По предварительной информации, причиной гибели стало переохлаждение.
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