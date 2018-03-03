Жестокая погода: пять жителей Галичины обморозились до больничной койки

Сегодня, 12:32

Состояние каждого из пострадавших – средней степени тяжести

Все пострадвшие обратились к медикам. Фото: kerek-info.kz
Все пострадвшие обратились к медикам. Фото: kerek-info.kz

Во Львовской области за одни сутки пять человек попали в медучреждения с обморожением. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

"В анестезиологическое отделение Самборской ЦРБ был госпитализирован житель с. Хлопчицы, 1978 года рождения, с диагнозом – общее переохлаждение, обморожение нижних и верхних конечностей", – говорится в сообщении.

Также в Жовковскую районную больницу был госпитализирован 33-летний житель с. Большие Передремихи, с обморожением пальцев обеих рук.

В районную больницу города Мостиска госпитализировали 64 -летнего жителя Арламова Воля, 1954 года рождения, с диагнозом общее переохлаждение тела.

А в Каменке – Бугской в районную больницу доставили 38-летнего жителя с. Колоденцы с обморожением верхних конечностей и 58-летнего жителя с. Забужжя, с диагнозом "общее переохлаждение тела".

Состояние всех пяти пострадавших – средней степени  тяжести.

Напомним, недавно во Львове, на небольшом озере возле бывшего домостроительного комбината,  под лед  провалились два мальчика 10 и 11 лет. Одному удалось спастись, тело второго из воды достали водолазы.

А в селе Лисятичи Стрыйского района Львовской области местные жители нашли мертвым 42-летнего односельчанина. Предварительная причина гибели – переохлаждение.

Ранее сообщалось, что в  селе Збруи Бродовского района Львовской области  у местной часовни нашли тело 69-летнего мужчины.В полицию о смерти пенсионера сообщила его 35-летняя дочь. По предварительной информации, причиной гибели стало переохлаждение.
погода, тело, обморожение, во Львове

Вы сейчас просматриваете новость "Жестокая погода: пять жителей Галичины обморозились до больничной койки". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Снег должен прекратиться. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Погода в Украине: синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады

Сегодня, 12:17

Прекращение осадков принесет украинцев другую неприятную проблему, весенней погоды пока не предвидится

Украина

Фото: Pixabay

Украину накрыли снегопады: кто сидит без света и где ограничено движение транспорта

Сегодня, 10:13

Электроснабжение прервано в десятках населенных пунктов в восьми областях Украины, а дороги по всей стране чистят более 1,5 тыс. единиц спецтехники
Загрузка...

Украина

Фото: pixabay.com

Прогноз погоды в Украине на неделю: когда придет потепление

Сегодня, 07:16

5 марта, в понедельник, осадков в стране не ожидается

Евросоюз

twitter.com/BrusselsAirport

Снегопад парализовал работу аэропорта Брюсселя

Сегодня, 02:45

Взлетные полосы не могли использоваться из-за плохой видимости

Украина

Фото: facebook.com/aleksey.gvozdik

Потепление и непогода: синоптики сделали очередное предупреждение

Вчера, 18:08

Украинцев ожидает повышение температуры, серьезные снегопады и дождь

Запад

Хуже всего на морозе птицам и бездомным животным. Фото: Т. Самотый

Зима во Львовской области: десятки замерзших насмерть и обледеневшие дороги

1 Марта, 15:05

Мороз и солнце - каждый день, при этом дневная температура воздуха во Львове не ниже -11
Загрузка...