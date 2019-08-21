Жестокое убийство на Волыни: копы оперативно задержали подозреваемого

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На Волыни полицейские раскрыли убийство 41-летней женщины, которое произошло в районном центре Камень-Каширский – тело погибшей со следами телесных повреждений нашли в ее собственном доме.

Как сообщили в пресс-центре областного управления Нацполиции, удалось оперативно выяснить, что преступление было совершено около 22 часов, когда сожитель погибшей, 31-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину ножом.

Злоумышленника задержали и уже сообщили ему о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Отметим, что еще 14 августа в соцсетях появился крик о помощи: на ул. Энтузиастов пропала 35-летняя женщина Ирина Клипкова, местная жительница, которая работала продавщицей. Спустя два дня стало известно о жутком финале поисков. В местном канале на той же улице были обнаружены черные пакеты с фрагментами человеческого тела. Жители Русановки заговорили о маньяке, однако выяснилось, что жестокое убийство совершил знакомый женщины, с которым она общалась больше 10 лет.

Также в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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