Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

Жестокое убийство на Волыни: копы оперативно задержали подозреваемого

21 августа, 16:30

Мужчина ударил ножом женщину в пылу пьяной ссоры

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На Волыни полицейские раскрыли убийство 41-летней женщины, которое произошло в районном центре Камень-Каширский – тело погибшей со следами телесных повреждений нашли в ее собственном доме.

Как сообщили в пресс-центре областного управления Нацполиции, удалось оперативно выяснить, что преступление было совершено около 22 часов, когда сожитель погибшей, 31-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину ножом.

Злоумышленника задержали и уже сообщили ему о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Отметим, что еще 14 августа в соцсетях появился крик о помощи: на ул. Энтузиастов пропала 35-летняя женщина Ирина Клипкова, местная жительница, которая работала продавщицей. Спустя два дня стало известно о жутком финале поисков. В местном канале на той же улице были обнаружены черные пакеты с фрагментами человеческого тела. Жители Русановки заговорили о маньяке, однако выяснилось, что жестокое убийство совершил знакомый женщины, с которым она общалась больше 10 лет.

Также в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

убийство Волынь волынская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный СпасУкраина
Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолет
Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолетЗапад
Онлайн матча четвертого тура Премьер-лиги ФК
Онлайн матча четвертого тура Премьер-лиги ФК "Львов" – "Шахтер": "горняки" забили два мяча и взяли три очкаЧУ по футболу 2019
В Тернополе ссора в троллейбусе чуть не закончилась стрельбой
В Тернополе ссора в троллейбусе чуть не закончилась стрельбойЗапад
Плавающие машины и заблокированная трасса на Польшу: фото и видео последствий стихии в Украине
Плавающие машины и заблокированная трасса на Польшу: фото и видео последствий стихии в УкраинеЗапад

Новости партнеров

Loading...