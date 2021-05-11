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Жестокое убийство во Львове: мужчину до смерти забили ножом и молотком, а затем пытались сжечь

11 мая, 14:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В день убийства 62-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому, но между ними произошла серьезная ссора

Во Львове 62-летний мужчина жестоко убил 58-летнего знакомого. Тело своего сожителя обнаружила в квартире 63-летняя женщина.

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Как сообщили в Нацполиции, сначала злоумышленник бил свою жертву ножом и молотком, а затем пытался сжечь.

По информации полиции, в день убийства мужчина пришел в гости к своему знакомому, однако, между ними произошел конфликт, в результате которого он набросился на потерпевшего и убил его.

Чтобы избавиться от трупа, подозреваемый пытался сжечь его. Полиция нашла молоток и нож в 500 метрах от места преступления на помойке.

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62-летнему мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Ранее мы также писали, что в Любашевской поселковой общине Одесской области мужчина выстрелом из ружья убил жену на глазах у сына, после чего пытался покончить с собой, выстрелив себе в подбородок.

Также мы недавно сообщали, что в Ровно женщина расстреляла свою семью.

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