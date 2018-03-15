Годами жители мучились от влажности в квартирах, самой большой проблемой этой многоэтажки была крыша

Жильцы многоэтажки в Ужгороде за год сделали больше, чем ЖЭК за 30 лет. Отремонтировали крышу и поменяли прогнившие трубы, поставили в подъезде датчики движения и вакуумные окна. Теперь готовы взяться за двор.

Эта девятиэтажка – самая большая в Ужгороде. Тут живет 800 человек. Анна Повидайко вселилась сюда одной из первых. Говорит, за 36 лет с тех пор как дом сдали в эксплуатацию, капитального ремонта здесь не было.

Годами жители мучились от влажности в квартирах. Самой большой проблемой этой многоэтажки была крыша. Она протекала вплоть до 4 этажа. В прошлом году ее полностью отремонтировали. Теперь тут сухо.

Деньги на ремонт крыши, а это около 1 миллиона гривен, решили искать в европейских грантах. Узнали о проекте ЕС/ПРООН "Местное развитие, ориентированное на громаду".

Необходимая сумма была собрана.

1000 квадратных метров крыши капитально отремонтировали. Еще и сэкономили больше 200 тысяч гривен. На сэкономленную сумму жильцам удалось отремонтировать канализацию в подвалах, систему холодного водоснабжения и поменять окна во всех подъездах, на всех лестничных площадках

И жильцы – вошли во вкус. Сейчас участвуют в городском конкурсе "Общественный проект". Хотят модернизировать двор- разделить его на зоны: игровую для малышей, спортивную для подростков и зону отдыха – для пенсионеров.

Городской совет проект уже одобрил. Но за него еще должны проголосовать ужгородцы. Победителя назовут в начале апреля.