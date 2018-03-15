Жильцы многоэтажки в Ужгороде за год сделали больше, чем ЖЭК за 30 лет

Сегодня, 23:02

Годами жители мучились от влажности в квартирах, самой большой проблемой этой многоэтажки была крыша

Жильцы многоэтажки в Ужгороде за год сделали больше, чем ЖЭК за 30 лет

Жильцы многоэтажки в Ужгороде за год сделали больше, чем ЖЭК за 30 лет. Отремонтировали крышу и поменяли прогнившие трубы, поставили в подъезде датчики движения и вакуумные окна. Теперь готовы взяться за двор.

Эта девятиэтажка – самая большая в Ужгороде. Тут живет 800 человек. Анна Повидайко вселилась сюда одной из первых. Говорит, за 36 лет с тех пор как дом сдали в эксплуатацию, капитального ремонта здесь не было.

Годами жители мучились от влажности в квартирах. Самой большой проблемой этой многоэтажки была крыша. Она протекала вплоть до 4 этажа. В прошлом году ее полностью отремонтировали. Теперь тут сухо.

Деньги на ремонт крыши, а это около 1 миллиона гривен, решили искать в европейских грантах. Узнали о проекте ЕС/ПРООН "Местное развитие, ориентированное на громаду".

Необходимая сумма была собрана.

1000 квадратных метров крыши капитально отремонтировали. Еще и сэкономили больше 200 тысяч гривен. На сэкономленную сумму жильцам удалось отремонтировать канализацию в подвалах, систему холодного водоснабжения и поменять окна во всех подъездах, на всех лестничных площадках

И жильцы – вошли во вкус. Сейчас участвуют в городском конкурсе "Общественный проект". Хотят модернизировать двор- разделить его на зоны: игровую для малышей, спортивную для подростков и зону отдыха – для пенсионеров.

Городской совет проект уже одобрил. Но за него еще должны проголосовать ужгородцы. Победителя назовут в начале апреля.
ЖЭК, крыша

Вы сейчас просматриваете новость "Жильцы многоэтажки в Ужгороде за год сделали больше, чем ЖЭК за 30 лет". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Крыша не выдержала. Паркет выставочного зала спасали от растаявшего снега клеенкой и ведрами. Фото: facebook.com

Скандал в одесском Лувре: музей остается без директора и крыши

6 Марта, 10:21

В ожидании бюджета и начальника экспонаты спасают клеенкой и тазами

Днепр

Фото:dsns.gov.ua

В Днепропетровской области на работника производственного цеха обрушилась крыша

4 Марта, 10:12

Спасатели ведут поисковые работы пострадавшего
Загрузка...

Запорожье

В Запорожье крыша угрожала жизни школьников

28 Февраля, 15:49

Спасатели срочно выехали на помощь

ЖКХ

Фото: кадр из видео

Управляющие компании придут на смену ЖЭКам во Львове: что изменится для жильцов

24 Февраля, 07:04

После объединения ЖЭКов вдвое сократили руководство, а вот рабочих, наоборот, набирают

ЖКХ

Фото: кадр из видео

Жители пяти домов в Полтаве остаются без газа, пока коммунальщики судятся

24 Февраля, 02:38

Аварии в сети газоснабжения не ликвидируют, так как ЖЭК и "Полтавгаз" не могут разобраться, кому принадлежат внутридомовые газовые сети

Запад

Во Львовской области в жилом доме прогремел взрыв: есть пострадавшие

21 Февраля, 15:04

По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь

Происшествия

Отца и детей сняли с крыши. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Под Киевом отец заставлял малышей стоять на крыше больницы

21 Февраля, 14:26

Близнецы 2014 года рождения замерзли, промокли и проголодались  

Коммуналка

Вопросы по управлению домом решают сами жильцы

Как заварить аварийный мусоропровод в Киеве

21 Февраля, 09:06

Все вопросы по управлению домом решают сами жильцы  

Россия

Скрин с видео

"Это чистой воды безумие": экстремал прокатился на гироскутере по крышам (видео)

20 Февраля, 08:04

Часть кадров была снята камерой, расположенной на голове лихача

Запорожье

Скриншот

Жильцы запорожской пятиэтажки третий год живут практически без крыши

19 Февраля, 12:40

Люди устали жаловаться коммунальщикам, которые отделываются обещаниями

Происшествия

Возгорание возникло в помещении двухэтажного частного жилого дома. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар на Русановских садах в Киеве: сгорел частный дом

19 Февраля, 10:40

Пожар тушили 43 человека, погибших и травмированных нет  

Днепр

Фото: А. Керменчикли

В Днепре разгорелся коммунальный скандал

14 Февраля, 23:35

В интернет попали списки жильцов, где рядом с фамилиями - оскорбительные пометки
Загрузка...