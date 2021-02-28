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Житель Франковска поднялся на заснеженную Говерлу на велосипеде: фото и видео

28 февраля, 13:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Один раз мужчине пришлось отменить поездку

Житель Ивано-Франковска Роман Шутка поднялся на Говерлу зимой на велосипеде.

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Об этом сообщили в Ассоциации велосипедистов в Ивано-Франковске в Facebook.

Отмечается, что Роман Шутка – заядлый фанат кросс-кантрийного и ендурного катания. На Говерлу он поднялся 23 февраля.

Он рассказал, что подготовка была крайне ответственной: нужно было укомплектовать велосипед, подобрать правильную одежду, следить за погодными условиями и взять все самое необходимое на случай форс-мажора.

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Старт был с Козьмещика (село Лазещина), оттуда прямиком на Говерлу и назад. Поездка планировалась таким образом, чтобы было максимум времени в течение светового дня. Поэтому выход на маршрут был запланирован на 6:00 утра.

По его словам, запланированную неделей ранее поездку на Говерлу пришлось отменить за несколько часов до старта из-за резкого ухудшения погоды и предупреждения о третьем уровне лавинной опасности.

Видео: Роман Шутка

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Напомним, в Карпатах спасатели искали мужчину из Киева, который в ночь на 14 февраля потерял ориентир, катаясь на лыжах в Свалявском районе на склоне горы Гемба с товарищем.

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