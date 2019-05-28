Житель Харьковской области привез на Волынь арсенал оружия

Полицейские в подвале нашли пакет с пятью гранатами и более 350 патронами

Фото: Нацполиция

В Луцке в подвальном помещении одного из домов обнаружили пакет с пятью гранатами и более 350 патронами разного калибра. Об этом сообщают в полиции.

Привез и хранил опасные предметы в подвальном помещении 29-летний житель Харьковской области. Во время осмотра тайника полицейские изъяли пакет с пятью гранатами "РГД-5" и запалы к ним, а также, в частности, более 240 патронов калибра 7,62 мм. и почти 50 патронов калибра 5.45 мм.

Боеприпасы направили на экспертизу. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее мы писали, что во Львовской области арестовали священника, которого подозревают в незаконном обращении с оружием.

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Также сообщалось, что во Львове 18-летний парень хранил дома арсенал оружия.

А на Прикарпатье, во время проверки анонимного сообщения правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Тайник находился в заброшенном помещении насосной станции.

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