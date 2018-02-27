Житель Ивано-Франковска устроил адскую жизнь соседям
Мужчина превратил свою квартиру в уборную
Туалет прямо посреди квартиры устроил житель Ивано-Франковска. Отходы его жизнедеятельности стекают прямо на головы жильцам нижних этажей. Как оказалось, все коммунальные услуги мужчине отключили за долги. Теперь соседи страдают от вони, а коммунальщики только разводят руками. По их словам, квартира находится в частной собственности.
Напомним, ранее в Кременчуге жителям многоэтажки пришлось зимовать фактически без крыши: подрядчик, который обещал закончить работы еще в сентябре, внезапно исчез, оставив кровлю, накрытую полиэтиленом, в котором за зиму появилось немало дырок.
В Сумах жители одного из домов пожаловались на грибок и громадные щели в стенах, размером по 10 сантиметров – за 50 лет в здании не было ни одного капитального ремонта.
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