Житель Ивано-Франковска устроил адскую жизнь соседям

Сегодня, 15:35

Мужчина превратил свою квартиру в уборную


Туалет прямо посреди квартиры устроил житель Ивано-Франковска. Отходы его жизнедеятельности стекают прямо на головы жильцам нижних этажей. Как оказалось, все коммунальные услуги мужчине отключили за долги. Теперь соседи страдают от вони, а коммунальщики только разводят руками. По их словам, квартира находится в частной собственности.

Напомним, ранее в Кременчуге жителям многоэтажки пришлось зимовать фактически без крыши: подрядчик, который обещал закончить работы еще в сентябре, внезапно исчез, оставив кровлю, накрытую полиэтиленом, в котором за зиму появилось немало дырок.

В Сумах жители одного из домов пожаловались на грибок и громадные щели в стенах, размером по 10 сантиметров – за 50 лет в здании не было ни одного капитального ремонта.
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"Сегодня"

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