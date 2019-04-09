Во Львове поймали и оригинально наказали подвального вора
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей
В полицию обратился 34-летний житель Львова и сообщил, что в ночь на 8 апреля неизвестный мужчина проник в его подвал, где хранились сантехника, электрокабели и другие вещи.
Заявитель закрыл в помещении злоумышленника и позвонил в полицию. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили в подвале 45-летнего местного жителя. По решению суда ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.
По факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет лишения свободы.
Ранее во Львове грабитель-неудачник, скрываясь с места преступления, застрял в вентиляционном окне. В то же время соучастник преступления прятался в подвале с награбленным добром.
Также мы сообщали о том, что во Львове преступник ограбил квартиру, а также избил и изнасиловал хозяйку.
Также мы сообщали о курьезном ограблении во Львове – пока хозяева спали, грабитель принимал душ в их квартире. Наглого 35-летнего вора задержали полицейские.
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