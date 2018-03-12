Житель Львовской области избил ребенка до больничной койки

Сегодня, 12:39

7-летнего мальчика госпитализировали в больницу с переломами

Мальчика госпитализировали. Фото: vistanews.ru
Мальчика госпитализировали. Фото: vistanews.ru

В одном из сел Самборского района Львовской области отец жестоко избил 7-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу.

"11 марта в полицию поступило сообщение от медиков районной больницы, что к ним доставили несовершеннолетнего жителя одного из сел района, с диагнозом "перелом стенки носа и правого предплечья", – сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Как оказалось, ученика 2-класса, избил его 39-летний отец,  находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Виновному грозит наказание в виде исправительных работ, ограничение свободы до трех лет,  или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее в патрульной полиции сообщили о необычном случае, который произошел в Киеве. 13-летний мальчик вызвал полицию, чтобы спасти младшего брата от издевательств отца.

Кроме того, в Киеве мужчина избил двухлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в реанимацию.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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