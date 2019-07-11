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Житель Львовской области пострадал от укуса змеи: "гостья" приползла во двор хозяина

11 июля, 11:24

Укус гвдюки пришелся в указательный палец правой руки

Фото: 4lapki.com

В Сколевском районе Львовской области мужчину, который находился во дворе собственного дома, ужалила змея.

"Вчера, 10 июля, около 18:15, в Сколевскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали жителя с. Либохора 1969 года рождения", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Укус пришелся в указательный палец правой руки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка. Их жизни ничего не угрожает. Специалисты говорят, что рептилии в это время крайне активны. При этом герпетологи рассказали, что приближаться к рептилиям не стоит вообще, а после укуса змеи применять "дедовские" методы не стоит – они могут нанести вред.

Напомним, не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

А в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и маленьких змеенышей.

Кроме этого, мы писали, что самая опасная змея Западного региона – это гадюка обыкновенная.

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Тег Львов, укус, змеи, гадюка

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