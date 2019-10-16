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Житель Львовской области умудрился "набить" 50 кг сыра в колесо легковушки

16 октября, 14:41

Автомобиль был оборудован специальными перегородками для перемещения скрытых от таможни товаров

В ночь на 16 октября в пункт пропуска "Шегини – Медика" из Польши прибыл 47-летний житель Львовской области. Управляя автомобилем Toyota Previa, он избрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор". Однако таможенники вывели автомобиль с общего потока для проведения углубленного осмотра. Об этом сообщает пресс-служба Львовской таможни ГФС.

Как выяснилось, автомобиль был оборудовали рядом перегородок и там спрятали 80 кг твердого сыра. Самым оригинальным "тайником" стало переработанное запасное колесо, куда наш упаковал почти 50 кг сыра.

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Таким образом, гражданин Украины пытался переместить через таможенную границу Украины продукты питания с сокрытием от таможенного контроля. такие действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Товар и автомобиль изъяты. Дело направят в суд.

Напомним, недавно львовские таможенники изъяли партию из 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.

Ранее во Львовской области таможенники задержали контрабандную партию последних моделей IPhone.

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Источник: Сегодня

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