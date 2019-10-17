Житель Львовской области "зашил" в автомобиль 60 новеньких смартфонов

Они были спрятаны за декоративной обшивкой дверей

В ночь на 17 октября из Польши в Украину, через пункт пропуска "Краковец – Корчева", прибыл микроавтобус Mercedes с пассажирами. Автомобилем управлял 23-летний житель Львовской области, который выбрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор". Об этом сообщают в пресс-службе Львовской таможни ГФС.

Во время осмотра транспортного средства сотрудники таможни обнаружили 60 мобильных телефонов Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Redmi 8A. Они были спрятаны за декоративной обшивкой дверей и в нише под сиденьем. Водитель признался, что приобрел телефоны в Польше, но, чтобы не платить таможенные платежи, решил их спрятать.

Реклама

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Телефоны и транспортное средство изъяты, дело направят в суд.

Напомним, недавно львовские таможенники изъяли партию из 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.

Ранее во Львовской области таможенники задержали контрабандную партию последних моделей IPhone.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама