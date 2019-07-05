Житель Прикарпатья два года развращал падчерицу и ее подругу

Когда все началось, девочкам было не более одиннадцати лет

Фото: Facebook

В Коломыйском районе Прикарпатья взяли под стражу злоумышленника, который два года развращал свою несовершеннолетнюю падчерицу и ее подругу.

"Установлено, что местный житель, 1975 года рождения, в течение 2017-2019 годов совершал развратные действия в отношении своей падчерицы и ее подруги, обе 2006 года рождения", – сообщают в прокуратуре.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что Комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №6449 команды Радикальной партии об усилении ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Напомним, недавно в Запорожье был задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка. Свои действия он снимал на видео, распространяя контент в закрытых сетях.

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Видео: Сегодня

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Как сообщалось ранее, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

Тем временем, дочь извращенца, задержанного в Черкасской области, пыталась покончить с собой.

Ранее в украинском парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Также мы писали, что Индонезия ужесточила наказание для насильников: судьи смогут выносить решения о применении смертной казни и химической кастрации в случаях, когда преступление совершено против детей.

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