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Житель Ровенской области "швырнул" со ступенек маленькую дочь: подробности инцидента

Сегодня, 18:13

Как оказалось, девочка и еще трое детей из этой семьи устроили в магазине ссору, и папа решил наказать ребенка

Фото: Facebook
Житель Ровенской области "швырнул" со ступенек маленькую дочь: подробности инцидента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ba0/627/5c9ba062742a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ba0/627/5c9ba062742a9.jpg Запад Как оказалось, девочка и еще трое детей из этой семьи устроили в магазине ссору, и папа решил наказать ребенка

На днях в сети появилось видео, как в городе Вараш Ровенской области взрослый мужчина вытащил ребенка из магазина и толкнул со ступенек, вследствие чего девочка сильно  упала.

Как оказалось, инцидент произошел 22 марта, около 19.00, когда 46-летний отец решил наказать непослушную дочь. Об этом сообщают в полиции.

Известно, что в этой семье воспитывается четверо детей. Мать в тот день  находилась на стационарном лечении, поэтому за детьми ухаживал отец. Они пошли за покупками в магазин и между детьми возникла ссора. Чтобы их утихомирить, отец вытолкал 6-летнюю дочь на улицу, где она, буквально, скатилась со ступенек.

Обо всем этом  дочь матери рассказала не сразу. Поскольку видимых телесных повреждений  ребенок не получил, в больницу они  не обращались. Огласку этому инциденту предоставило видео в социальных сетях.

Причину своих жестоких  действий отец правоохранителям объяснить отказался. Кроме того, шестилетнюю девочку направят на дополнительное медобследование.

В то же время пользователи соцсетей возмущены поведеним такого папаши, и даже боятся представить, что твориться у них дома.

Также многие люди негодуют от равнодушия прохожих, на глазах у которых все это произошло.

По факту насильственных действий, причинивших физическую боль, и не повлекших телесных повреждений, открыто досудебное расследование по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф, наказание в виде общественных работ на срок до 200 часов или исправительных работ на срок до одного года. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ровно суд отправил за решетку гражданина Грузии, который избил свою жену и трехмесячную дочку.

Также мы писали, что в Днепре отец избивал 8-месячного ребенка.

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Тег ребенок, полиция, ровно, отец

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