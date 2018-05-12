Житель Тернополя избил и пытался изнасиловать свою бывшую девушку

Сегодня, 05:07

Злоумішленника задержали. Фото: патрульная полиция
Злоумішленника задержали. Фото: патрульная полиция

В Тернополе патрульные задержали парня, которого подозревают в жестоком избиении девушки. Инцидент произошел 10 мая, около 22 часов, на проспекте Степана Бандеры.

"Патрулируя  инспекторы заметили группу людей и  крики пострадавшей:  "Зачем мне такая любовь". По словам очевидцев, мужчина нанес телесные повреждения девушке и силой тянул в сторону парка. Неравнодушные люди  помешали ему совершить наихудшее, и не дали убежать", – сообщают в патрульной полиции Тернопольской области.

Патрульным потерпевшая рассказала, что это ее бывший парень. По словам девушки, он избил ее на почве ревности и чуть не изнасиловал.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотест показал, что уровень алкоголя в крови в почти семь раз превышает допустимую норму. Патрульные доставили его в отделение полиции и передали следователю.

У 24-летней тернополянки врачи констатировали сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, недавно в городе Борислав Львовской области трое неизвестных избили и изнасиловали 38-летнего местного жителя.

А на Закарпатье трое мужчин изнасиловали беременную женщину.
Тернополь, изнасилование, крики, патрульные

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"Сегодня"

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