Житель Тернополя избил и пытался изнасиловать свою бывшую девушку

В Тернополе патрульные задержали парня, которого подозревают в жестоком избиении девушки. Инцидент произошел 10 мая, около 22 часов, на проспекте Степана Бандеры.

"Патрулируя инспекторы заметили группу людей и крики пострадавшей: "Зачем мне такая любовь". По словам очевидцев, мужчина нанес телесные повреждения девушке и силой тянул в сторону парка. Неравнодушные люди помешали ему совершить наихудшее, и не дали убежать", – сообщают в патрульной полиции Тернопольской области.

Патрульным потерпевшая рассказала, что это ее бывший парень. По словам девушки, он избил ее на почве ревности и чуть не изнасиловал.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотест показал, что уровень алкоголя в крови в почти семь раз превышает допустимую норму. Патрульные доставили его в отделение полиции и передали следователю.

У 24-летней тернополянки врачи констатировали сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, недавно в городе Борислав Львовской области трое неизвестных избили и изнасиловали 38-летнего местного жителя.

А на Закарпатье трое мужчин изнасиловали беременную женщину.