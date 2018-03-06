Житель Тернополя избил жену на глазах у ребенка: мальчишка вызвал патрульных
На 41-летнего дебошира инспекторы составили административный протокол
В Тернополе на днях поступило сообщение в полицию о семейной ссоре. Конфликт произошел в доме на улице Тарнавского.
Патрульные немедленно прибыли на место происшествия. У 33-летней женщины от удара мужчины опух глаз и пришлось вызывать скорую. Кроме родителей в квартире находился несовершеннолетний мальчик.
"Отец избил мать на глазах у 11-летнего сына во время семейной ссоры. В квартире – беспорядок и неприятный запах. Похоже, родители злоупотребляют алкоголем", – сообщает пресс-служба патрульной полиции Тернопольской области.
Об этой семье патрульные сообщили работникам ювенальной превенции. На 41-летнего дебошира инспекторы составили административный протокол.
Напомним, недавно во Львове патрульные спасли женщину, которая готовилась прыгнуть с моста.
Также мы писали, что во Львове двое соседей подрались из-за коробки с наркотическими растениями.
А в Ивано-Франковске патрульные спасли мужчину, который пытался наложить на себя руки.
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