Житель Тернополя избил жену на глазах у ребенка: мальчишка вызвал патрульных

Сегодня, 20:03

На 41-летнего дебошира инспекторы составили административный протокол

На дебошира составили протокол. Фото: патрульная полиция
На дебошира составили протокол. Фото: патрульная полиция

В Тернополе на днях  поступило сообщение в полицию о семейной ссоре. Конфликт произошел в доме на улице Тарнавского.

Патрульные немедленно прибыли на место происшествия. У 33-летней женщины от удара мужчины опух глаз и пришлось  вызывать скорую. Кроме родителей в квартире находился несовершеннолетний мальчик.

"Отец избил мать на глазах у 11-летнего сына во время семейной ссоры. В квартире – беспорядок  и неприятный запах. Похоже, родители злоупотребляют алкоголем", – сообщает пресс-служба патрульной полиции Тернопольской области.

Об этой семье патрульные сообщили работникам ювенальной превенции. На 41-летнего дебошира инспекторы составили административный протокол.

Напомним, недавно во Львове патрульные спасли  женщину, которая готовилась прыгнуть с моста.

Также мы писали, что во Львове двое соседей подрались из-за коробки с наркотическими растениями. 

А в Ивано-Франковске патрульные спасли мужчину, который пытался наложить на себя руки.
Тернополь, спасли, инспекторы, пострадавший

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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