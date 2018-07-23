Житель Тернополя ради развлечения открыл стрельбу по людям

На днях в Тернополе 24-летний ранее судимый местный житель открыл стрельбу по прохожим, а затем одного из них избил.

"Двое жителей Тернополя спокойно шли возле торгового центра "Орнава", как вдруг возле них остановился автомобиль, а из салона начали стрелять. К счастью, стрелок не попал в парней, но те решили выяснить причину такого наглого поведения. Когда машина остановилась через пару метров возле АЗС, ребята подошли к водителю за объяснениями", – сообщают в полиции.

Но вместо оправданий в сторону парней посыпались не просто угрозы. Злоумышленник схватил его шею одного из пострадавших, брызнул в лицо слезоточивым газом, избил и уехал. Догнали наглеца сотрудники управления полиции охраны и доставили в городской отдел полиции.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лица обратился к медикам. Оружие изъяли полицейские, по предварительным данным, стреляли из пневматического оружия. Открыто уголовное производство.

Напомним, недавно в Тернополе хоронили 20-летнего Виталия Гнатишина. Юношу жестоко избили 30 июня возле ночного клуба "Аллюр. В состоянии клинической смерти парня той же ночью доставили в больницу, где через пару дней он умер.

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