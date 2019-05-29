Житель Тернополя решил запугать бывшую жену и установил у двери растяжку

Если бы "установка" сработала, дом бы затянуло едким дымом

Житель Тернополя отомстил бывшей жене взрывчаткой. 31-летний мужчина поставил растяжку возле квартиры любимой. Заметил опасное устройство сосед женщины и вызвал полицию. Оказалось, это была дымовая шашка. Если бы она сработала, то вспыхнул бы огонь и дом затянуло едким дымом.

Полиция задержала злоумышленника. Ему инкриминируют хулиганство, а это до 3 лет тюрьмы. Соседи рассказали, это уже не первая месть мужа бывшей жене, за то что ушла от него.

"Было такое, что он подъезд облил растворителем и хотел поджечь", – говорит Анна, жительница дома.

Также мы писали, что в Сваляве Закарпатской области мужчина во время конфликта с сожительницей взорвал гранату.

Кроме этого, мы писали, что в в Луцке в собственном дворе от взрыва гранаты погиб мужчина.

А возле Ровно на территории гостиничного комплекса в селе Колоденка прогремел взрыв. Как оказалось, со стороны автодороги неизвестные бросили на территорию парковки гранату РГД-5.

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