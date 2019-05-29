Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Житель Тернополя решил запугать бывшую жену и установил у двери растяжку

29 мая, 13:07

Если бы "установка" сработала, дом бы затянуло едким дымом


Житель Тернополя отомстил бывшей жене взрывчаткой. 31-летний мужчина поставил растяжку возле квартиры любимой. Заметил опасное устройство сосед женщины и вызвал полицию. Оказалось, это была дымовая шашка. Если бы она сработала, то вспыхнул бы огонь и  дом затянуло едким дымом.

Полиция задержала злоумышленника. Ему инкриминируют хулиганство, а это до 3 лет тюрьмы. Соседи рассказали, это уже не первая месть мужа бывшей жене, за то что ушла от него.

"Было такое, что он подъезд облил растворителем и хотел поджечь", – говорит Анна, жительница дома.

Также мы писали, что в Сваляве Закарпатской области мужчина во время конфликта с сожительницей взорвал гранату.

Кроме этого, мы писали, что в в Луцке в собственном дворе от взрыва гранаты погиб мужчина.

А возле Ровно на территории гостиничного комплекса в селе Колоденка прогремел взрыв. Как оказалось, со стороны автодороги неизвестные бросили на территорию парковки гранату РГД-5.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Тернополь, взрывчатка, муж, дымовая шашка

Вы сейчас просматриваете новость " Житель Тернополя решил запугать бывшую жену и установил у двери растяжку". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Тернопольской области погиб при ремонте кондиционера

Вчера, 19:05

Мастера ударило током в 220 вольт и он упал с трехметровой высоты

Жительница Тернополя отдала мошенникам все сбережения

Вчера, 06:33

Женщине позвонили, что ее сын попал в ДТП и нуждается в операции

Харьковские копы задержали "минера" студенческого общежития

27 мая, 13:21

Харьковский "минер" оказался пьяным мужчиной

Волна "минирований" в Украине: под прицелом оказались школы и вузы

27 мая, 11:54

Полицейские Харькова, Одессы и Житомира получили сообщения о взрывчатке

Замена маме: как выглядит 14-летняя дочь Моники Беллуччи

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Чем полезна клубника, а чем вредна?

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

«Скучная, тухлая, слишком худая»: Джуринская об изменах бывшего

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

8 причин выйти замуж, которые больше не работают

Разумков: в языковом вопросе нужно использовать метод пряника

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь