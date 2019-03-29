Житель Закарпатья хранил гранатомет на территории детского сада
Противотанковый РПГ-22 мужчина купил у незнакомца
На Закарпатье будут судить местного жителя за незаконное приобретение и хранение оружия. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры.
Как установлено, 56-летний житель Ужгорода, в начале 2019 приобрел у незнакомца противотанковый гранатомет РПГ-22, который, в дальнейшем, хранил в заброшенном здании бывшего детского сада в Ужгороде.
"В совершении данного преступления мужчина добровольно признался правоохранителям, будучи фигурантом в другом, аналогичном уголовном производстве, где сейчас уже идет судебное разбирательство по существу", – сказано в сообщении.
Согласно избранной ему меры пресечения житель Ужгорода содержится под стражей.
Напомним, недавно во Львове в подвальном помещении многоэтажного жилого дома полицейские обнаружили оружие и боеприпасы современного образца – гранату "РГД-5", запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 грамм пороха. Подвал принадлежит 24-летнему местному жителю.
Ранее сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия,боеприпасов и взрывчатых веществ.
В городе Ковель у 49-летнего местного жителя полицейские изъяли более 5 000 боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и огнестрельное оружие. Свой арсенал мужчина хранил в одном из гаражных массивов города.
А на Прикарпатье, во время проверки анонимного сообщения правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Тайник находился в заброшенном помещении насосной станции.
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