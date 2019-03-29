Житель Закарпатья хранил гранатомет на территории детского сада

Противотанковый РПГ-22 мужчина купил у незнакомца

Фото: Facebook

Житель Закарпатья хранил гранатомет на территории детского сада //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cf5/ab9/5c9cf5ab9e73f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cf5/ab9/5c9cf5ab9e73f.jpg 2019-03-29T06:30:00+02:00 Запад Противотанковый РПГ-22 мужчина купил у незнакомца

На Закарпатье будут судить местного жителя за незаконное приобретение и хранение оружия. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Как установлено, 56-летний житель Ужгорода, в начале 2019 приобрел у незнакомца противотанковый гранатомет РПГ-22, который, в дальнейшем, хранил в заброшенном здании бывшего детского сада в Ужгороде.

"В совершении данного преступления мужчина добровольно признался правоохранителям, будучи фигурантом в другом, аналогичном уголовном производстве, где сейчас уже идет судебное разбирательство по существу", – сказано в сообщении.

Согласно избранной ему меры пресечения житель Ужгорода содержится под стражей.

Напомним, недавно во Львове в подвальном помещении многоэтажного жилого дома полицейские обнаружили оружие и боеприпасы современного образца – гранату "РГД-5", запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 грамм пороха. Подвал принадлежит 24-летнему местному жителю.

Ранее сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия,боеприпасов и взрывчатых веществ.

В городе Ковель у 49-летнего местного жителя полицейские изъяли более 5 000 боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и огнестрельное оружие. Свой арсенал мужчина хранил в одном из гаражных массивов города.

А на Прикарпатье, во время проверки анонимного сообщения правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Тайник находился в заброшенном помещении насосной станции.

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