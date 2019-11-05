Житель Закарпатья ушел за грибами и пропал: тело нашли в пяти километрах от дома

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В Закарпатской области более суток искали мужчину, ушедшего в лес за грибами. В ходе спасательной операции тело грибника нашли в пяти километрах от его дома.

"Четвертого ноября к спасателям поступило сообщение, что во время сбора грибов в лесном массиве в районе с. Пацканево Ужгородского района заблудился местный житель, 1990 года рождения, инвалид III группы", – сообщают в ГСЧС.

На поиски пропавшего бросили шесть спасателей Ужгородского горного поисково-спасательного отделения и около 15 человек из местного населения.

Ночью 5 ноября из-за сильного тумана поиски были приостановлены. Уже в семь утра спасатели возобновили поиски. Были сформированы три поисковые группы из 14 спасателей и десяти местных жителей. Они обследовали все места, где мог находится пропавший.

В 10:05 одна из поисковых групп обнаружила пропавшего мужчину без признаков жизни. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье спасли грибника из Израиля, который получил травму во время "тихой охоты".

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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