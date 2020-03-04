Жителей Черновцов напугали самолеты над городом: что произошло

Вечером 3 февраля над Черновцами кружили самолеты. Местных жителей это изрядно напугало, так как в этот день в городе официально был подтвержден случай заражения коронавирусом. В соцсетях начали предполагать, что "город обрабатывают".

Впрочем, мэр города Алексей Каспрук поспешил успокоить черновчан. По его словам, полеты – плановые.

"У нас в аэропорту постоянно базируются несколько грузовых самолетов АН 12. Сегодня проводят тренировочные полеты для экипажей. Ничем не окропляют. Никого и ничего не привозят и не вывозят. Все нормально", – написал Каспрук на своей странице в Facebook.

Реклама

Однако, некоторые пользователи отмечают, что день для тренировочных полетов "выбран неудачно".

В тренде Совбез ООН обсудит ситуацию в Крыму: названа дата заседания

Напомним, во вторник вечером, 3 марта, жители Черновцов собрались у дома, где проживает семья мужчины, у которого подтвержден коронавирус. Соседи требовали, чтобы жену заболевшего также поместили в инфекционное отделение областной больницы.

Несмотря на то, что женщина здорова – никаких появлений заболевания у нее нет – в целях безопасности ее все-таки госпитализировали.

В то же время в Черновцах с 4 марта перевозчики начали дезинфицировать общественный транспорт.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама