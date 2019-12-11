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Жители Луцка не могут спать от невыносимого шума экологичной котельной

11 декабря, 20:44

Местные власти пытаются найти способ уменьшить шум, но жители уже не выдерживают

Громкая котельная по соседству – жители Луцка страдают от невыносимого шума и днем, и ночью. Говорят, что с тех пор, как комплекс перешел на твердое топливо, грохот стоит неимоверный. А от громкой котельной до ближайших домов – едва 35 метров.

"Создает неудобства для сна. Невозможно", – жалуется Виктор Пальчук, житель Луцка.

"Несколько секунд работает и перестает. Ну это просто невозможно. Пожилые люди и дети – с головной болью. Ну, это на нервы влияет безумно", – вторит ему Наталья Петренко, жительница Луцка.

Ольга, оператор котельной, объясняет: так работает шнек, длина которого более 10 метров. Неприятная для слуха вибрация начинается тогда, когда механизм затягивает в камеру сгорания очередную порцию паллетов. Котельная дает тепло Волынской областной больнице. Ранее работала на газе – нареканий не было. Но все изменилось, когда тепловой пункт перешел на альтернативное топливо – древесину.

Иван Кардаш, заместитель директора по техническим вопросам Волынской областной больницы:

"Мы регулируем, ищем, как улучшить характеристики эти. Вчера экология прислала инспекторов, мы общались. То есть, мы работаем над тем, как этот вопрос решить в пользу гражданам и в пользу нам".

Но пока неистовый грохот сводит с ума жителей района. Поэтому люди обратились в областную Госпродпотребслужбу, чтобы она зафиксировали громкость шума. Та дала ответ: "Обнаружено превышение допустимых уровней физических факторов шума в дневное и ночное время в данных помещениях и придомовых территориях".Теперь планируют обращаться к руководству области и города, чтобы котельную реконструировали. Если же местные чиновники не помогут, будут обращаться к президенту.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как жители Ровно устроили акцию против установки новых котлов. Дюди пожаловались на черный дым и неприятный запах прямо во время тестирования в техническом здании, расположенном вплотную к жилым домам.

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экология Луцк шум котельные твердое топливо

Источник: Сегодня

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