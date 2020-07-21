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Жители Луцка после спецоперации не расходятся и благодарят силовиков

21 июля, 23:39

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Люди не спешат уходить с Театральной площади

В центре Луцка, несмотря на завершение спецоперации по освобождению заложников из автобуса, остается много людей. Люди не спешат расходится с Театральной площади.

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Они рассматривают поврежденный автобус, в котором сегодня целый день находились заложники, и благодарят силовиков.

Также лучане поблагодарили за работу представителей правоохранительных органов аплодисментами и криками "Молодцы!".

Видео: t.me/Лучаны

Напомним, сегодня утром, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он якобы имел взрывчатку и оружие. В городе ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города была перекрыта для обеспечения безопасности граждан. В автобусе находилось, по разной информации от 10 до 20 человек.

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Вечером 21 июля в Луцке в ходе совместной операции МВД и СБУ, правоохранителям удалось обезвредить Максима Кривоша, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей. От СБУ операцией руководил первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех, кто боролся за освобождение людей в Луцке с успешным завершением операции.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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Луцк силовики теракты благодарность захват заложников

Источник: Сегодня

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